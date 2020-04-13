Число зараженных коронавирусом на Украине превысило три тысячи человек

На Украине число зараженных коронавирусом превысило три тысячи человек. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По данным на утро понедельника, 13 апреля, в стране были лабораторно подтверждены 3 102 случая коронавируса, в том числе 93 летальных. Выздоровели 97 пациентов. За последние сутки были выявлены 325 новых случаев.
Наибольшее число зараженных оказалось в Киеве (495), Черновицкой (462), Ивано-Франковской (300) и Тернопольской областях (273). Всего с начала года в Центр общественного здоровья поступили 11,1 тысячи сообщений о подозрении на коронавирус.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил об усталости от борьбы с пандемией. «Но мы не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается», — заверил украинский лидер. В стране действует режим чрезвычайной ситуации, до 24 апреля введен карантин. За нарушение ограничительных правил предусмотрена ответственность.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения