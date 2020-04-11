В Раде предложили сэкономить на борьбе с коронавирусом

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета предложил сэкономить на борьбе с коронавирусом в стране, уменьшив размер фонда на борьбу с COVID-19 на два миллиарда гривен (73,3 миллиона долларов). Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Алексей Гончаренко.

Среди других изменений — увеличение расходов на Украинский институт при МИД (21 миллион гривен), на национальный парк «Софиевка» (15 миллионов) и на строительство аэропорта Днепра (100 миллионов).

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Также Гончаренко рассказал, что его предложение ограничить зарплаты чиновников, депутатов, судей, руководителей госпредприятий и членов наблюдательных советов госпредприятий не на срок карантина, а до конца года набрало только три голоса.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в субботу, 11 апреля, заявил, что страна выйдет из карантина в начале июля, при этом первый этап возобновления работы начнется уже с 1 мая.

В свою очередь министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий уверен, что правительство ожидает бума инвестиций после завершения пандемии и следом за ней — «эпоху Ренессанса».

По последним данным, на Украине зарегистрированы более 2,5 тысячи случаев заболевания во всех регионах, кроме Николаевской области. Умерли 73 человека, четверо из них за последние сутки.

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