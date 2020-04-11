В Раде предложили сэкономить на борьбе с коронавирусом

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета предложил сэкономить на борьбе с коронавирусом в стране, уменьшив размер фонда на борьбу с COVID-19 на два миллиарда гривен (73,3 миллиона долларов). Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Алексей Гончаренко.
Среди других изменений — увеличение расходов на Украинский институт при МИД (21 миллион гривен), на национальный парк «Софиевка» (15 миллионов) и на строительство аэропорта Днепра (100 миллионов).
Также Гончаренко рассказал, что его предложение ограничить зарплаты чиновников, депутатов, судей, руководителей госпредприятий и членов наблюдательных советов госпредприятий не на срок карантина, а до конца года набрало только три голоса.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в субботу, 11 апреля, заявил, что страна выйдет из карантина в начале июля, при этом первый этап возобновления работы начнется уже с 1 мая.
В свою очередь министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий уверен, что правительство ожидает бума инвестиций после завершения пандемии и следом за ней — «эпоху Ренессанса».
По последним данным, на Украине зарегистрированы более 2,5 тысячи случаев заболевания во всех регионах, кроме Николаевской области. Умерли 73 человека, четверо из них за последние сутки.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения