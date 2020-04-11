Украинцам пообещали «эпоху Ренессанса»

Иностранные инвесторы подтверждают готовность кредитовать украинские логистические проекты после окончания пандемии коронавируса. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, иностранные компании используют карантин для того, чтобы лучше подготовиться для выхода на рынок.

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«Мы ожидаем, что сразу после завершения карантина будет такой бум роста. Понятно, что за этот период экономика существенно потеряет, особенно отдельные отрасли. В нашем случае это авиационная сфера, туризм, сфера услуг», — отметил Криклий, в то же время пообещав, что в дальнейшем украинцы увидят «эпоху Ренессанса».

По словам министра, введенные украинским правительством карантинные ограничения не помешали строительству дорог в стране и росту грузооборота в морских портах.

«Восток, запад, север, юг — абсолютно все направления будут покрыты [новыми дорогами]. Ни один регион мы не обходим вниманием», — рассказал Криклий о реализации проекта «Большое строительство», предполагающего прокладку 6 тысяч километров дорог в 2020 году.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль спрогнозировал, что ВВП Украины из-за пандемии коронавируса к концу 2020 года упадет на 4,8 процента. Без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги, добавил премьер.

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