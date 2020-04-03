Правительство Украины анонсировало рестарт экономики в начале мая

Правительство Украины анонсировало постепенное ослабление карантинных мер к концу апреля и рестарт экономики в начале мая. Об этом сообщает УНИАН.

По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, сначала на работу выйдут люди трудоспособного возраста, параллельно будет восстанавливаться движение общественного транспорта. «Украина не может позволить себе не работать полгода или даже два-три месяца», — сказал он.

При этом премьер добавил, что постепенный запуск экономики не означает, что не будут ужесточаться другие карантинные меры. Шмыгаль подчеркнул, что кабмин не останавливал и не планирует останавливать товарооборот, работу промышленных предприятий и критической инфраструктуры.

Ранее Шмыгаль спрогнозировал, что ВВП Украины из-за пандемии коронавируса к концу 2020 года упадет на 4,8 процента. Без поддержки международных финансовых организаций Украине грозит «пропасть финансового дефолта» из-за необходимости погасить внешние и внутренние долги, добавил премьер.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!