На Украине ужесточили карантин из-за коронавируса

На Украине ужесточили карантин в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующее решение было принято кабинетом министров страны, заявил глава минздрава Украины Максим Степанов в эфире телеканала «1+1», передает РИА Новости.

По его словам, в стране ограничат передвижение людей по времени пребывания на улице, закроют все спортивные площадки, скверы, а также запретят любые массовые мероприятия.

Также местных жителей обяжут носить средства индивидуальной защиты. Украинцам запретят передвигаться вдвоем, исключением является сопровождение ребенка или помощь кому-то.

Соответствующее постановление правительства будет обнародовано в пятницу, 3 апреля.

По последним данным, общее число зараженных на Украине достигло 794. При этом 20 пациентов скончались, 13 выздоровели. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. На всей территории страны до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации. Объявлен карантин, за его несоблюдение грозит уголовная и административная ответственность.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!