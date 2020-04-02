Украинцам пообещали самые тяжелые недели эпидемии

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к гражданам в связи с эпидемией коронавируса, передает «112».
«Самые тяжелые недели — впереди. Но я уверен, что, сплотившись, украинский народ победит любую напасть, в том числе и коронавирус», — заявил Степанов и рассказал, что министерство утвердило единый протокол лечения зараженных.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что для потерявших работу из-за коронавируса создадут новые рабочие места, а президент Владимир Зеленский сравнил эпидемию с чернобыльской катастрофой.
По последним данным, на Украине зарегистрировано 804 случая заражения коронавирусом, в том числе 20 летальных.
В мире объявлена пандемия коронавируса. Выявлено уже 952 тысячи случаев заражения. Погибли 48,3 тысячи инфицированных, при этом 202 тысячи пациентов выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения