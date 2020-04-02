Украинцам пообещали самые тяжелые недели эпидемии

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к гражданам в связи с эпидемией коронавируса, передает «112».

«Самые тяжелые недели — впереди. Но я уверен, что, сплотившись, украинский народ победит любую напасть, в том числе и коронавирус», — заявил Степанов и рассказал, что министерство утвердило единый протокол лечения зараженных.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что для потерявших работу из-за коронавируса создадут новые рабочие места, а президент Владимир Зеленский сравнил эпидемию с чернобыльской катастрофой.

По последним данным, на Украине зарегистрировано 804 случая заражения коронавирусом, в том числе 20 летальных.

В мире объявлена пандемия коронавируса. Выявлено уже 952 тысячи случаев заражения. Погибли 48,3 тысячи инфицированных, при этом 202 тысячи пациентов выздоровели.

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