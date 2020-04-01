Пострадавшим из-за карантина бедным украинцам предложат убирать улицы

Правительство Украины разрабатывает меры поддержки бедных граждан страны, пострадавших из-за введения карантина. Меры обсуждались на совещании президента Владимира Зеленского с правительством, сообщает «Страна.ua».

Глава кабмина Денис Шмыгаль отметил, что для потерявших работу украинцев и граждан, которые были вынуждены вернуться с заработков из-за границы, создадут новые рабочие места. Например, им можно предложить убирать улицы, считает премьер. «Нам нужны люди для ремонта дорог, вымащивания тротуаров. Много разных вакансий», — отметил он.

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Шмыгаль добавил, что правительству удалось остановить рост цен на товары первой необходимости. Также Зеленский поручил кабмину найти средства на материальную помощь для самых малообеспеченных граждан.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса не раньше середины мая. По его мнению, многое будет зависеть и от ситуации в Европе. По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 669 человек, 17 скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 859 тысяч человек; 42 тысячи умерли, более 178 тысяч излечились.

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