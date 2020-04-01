Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Ограничительные меры в отношении Минска продлили до конца февраля 2021 года. К этому решению присоединились Северная Македония, Черногория и Албания (кандидаты на вступление в ЕС), Босния и Герцеговина (потенциальный кандидат), Лихтенштейн, Норвегия, а также Украина. Теперь их политика должна соответствовать решению Совета ЕС о санкциях. Европейский союз приветствует такое обязательство.
Как отмечает украинский «24 канал», прежде всего санкции касаются запрета на продажу Белоруссии вооружения, которое может быть использовано для внутренних репрессий. Также ограничения затрагивают отдельных чиновников. Санкции в отношении Минска ввели в 2004 году за преследование оппозиции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения