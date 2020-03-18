Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин. Об этом он высказался, отвечая на вопросы представителей крымской общественности, сообщает в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение. (...) Белоруссия имеет право, это суверенное независимое государство, несмотря на то, что мы строим Союзное государство», — объяснил российский лидер в ответ на вопрос о том, почему Лукашенко отказывается признавать суверенитет России над Крымом, а «Белавиа» не осуществляет рейсы в Симферополь.

«Белоруссия имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает целесообразной и полезной для себя», — добавил Путин. В то же время он выразил надежду на то, что «когда-нибудь будут решены вопросы» об авиасообщении Белоруссии с Крымом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!