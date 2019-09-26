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Лукашенко назвал вопрос Крыма закрытым

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Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не вернет Крым Украине. Об этом он заявил в четверг, 26 сентября, на встрече с представителями украинских СМИ, передает агентство БЕЛТА.

«Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда», — ответил Лукашенко на вопрос одной из журналисток.

В марте Лукашенко рассказал, что во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о признании Минском российского суверенитета над Крымом не поднимался. «Я благодарен Путину за его понимание моего положения», — отметил он.

В марте 2014 года, сразу после присоединения Крыма к России, Лукашенко заявил, что украинские власти сами виноваты в этом, поскольку начали «запрещать русский язык и давить русскоязычных людей». Он констатировал, что полуостров фактически стал российской территорией. «Можно признавать или не признавать, от этого ничего не изменится», — сказал тогда Лукашенко. В 2015 году он также советовал Западу не втягивать Белоруссию в споры о статусе Крыма.

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