Украинцам и белорусам стало проще стать россиянами

Президент России Владимир Путин подписал закон об автоматическом признании граждан Украины и Белоруссии носителями русского языка. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данная мера позволит упростить украинцам и белорусам процесс получения российского гражданства.

Законом предусмотрено, что граждане Белоруссии и Украины, свободно владеющие русским языком, могут быть признаны носителями русского языка без собеседования. Этот статус дает возможность получить паспорт в упрощенном порядке.

Закон был принят Государственной Думой 5 марта. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин тогда отметил, что благодаря законодательным инициативам депутатов в прошлом году гражданами России стали почти 500 тысяч выходцев с Украины, из Белоруссии, Армении и других бывших советских республик.

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