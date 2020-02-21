В России предложили упростить получение гражданства для жителей четырех стран

Правительство РФ предложило упростить получение российского гражданства для жителей четырех стран: Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Он уточнил, что в законопроекте, разрабатываемом кабинетом министров, предлагается отменить требование о пятилетнем сроке пребывания для того, чтобы получить гражданство России. Также жителям четырех указанных стран не нужно будет доказывать свое материальное положение.

Кроме того, в проекте закона изменят норму, согласно которой иностранец может получить российский паспорт в упрощенной форме при проживании в браке с россиянином или россиянкой три года. Этот срок предлагается сократить до года.

Данные положения войдут в подготовленный правительством РФ законопроект об упрощенном праве на гражданство России. Он будет внесен в Госдуму до конца февраля.

Ранее в феврале стало известно, что правительство работает над изменениями в законе «О гражданстве РФ». Речь идет о признании утратившим силу пункт «г» части первой статьи 13 «О гражданстве Российской Федерации». Согласно этому пункту, приобретающие российское гражданство иностранцы должны отказаться от уже имеющегося у них гражданства. Как рассказали в кабмине, разработка законопроекта находится в финальной стадии.

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