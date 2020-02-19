Поправки в Конституцию о территориях объяснили укреплением суверенитета России

Внесение в Конституцию России поправок о запрете отчуждения территорий позволит укрепить суверенитет страны. Инициатива определенно будет поддержана обществом, уверены участники круглого стола, прошедшего в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ), пишет РИА Новости.

Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев выразил мнение, что этот пункт поправок станет серьезным предохранителем, поскольку уже сейчас многие предъявляют России территориальные претензии. Более того, по словам эксперта, они не дадут никакому президенту в будущем расплачиваться за что-то территориями.

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В свою очередь директор Фонда исследования проблем демократии, члена Общественной палаты (ОП) России Максим Григорьев отметил, что поправки о территориях и запрете на двойное гражданство для главы государства очень точно соответствуют общественному запросу. «Это вопрос, по которому есть консенсус у самых разных групп населения», — добавил он.

По словам представителей ОП, поправки в основной закон о закреплении приоритета Конституции России над международным правом вызывают опасения у россиян, однако, речь идет о фиксации и так существующих норм.

Ранее, 18 февраля, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников заявил, что в законопроект президента России Владимира Путина о поправках в основной закон внесены несколько изменений. Так, по его словам, в документе предлагается закрепить за главой государства положение о том, что президент России будет осуществлять общее руководство правительством.

Путин анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января. По мнению журналистов и политологов, реформа основного закона может как реально усилить все властные институты России, так и помочь Путину сохранить власть после окончания президентских полномочий в 2024 году.

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