В законопроект Путина о поправках к Конституции внесли поправки

В законопроект президента России Владимира Путина о поправках к Конституции внесены несколько поправок, сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя рабочей группы по корректировке Основного закона, председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Согласно поправкам, предлагается закрепить в Конституции положение о том, что президент России будет осуществлять общее руководство правительством. Кроме того, в Основном законе планируется обязать главу государства обеспечивать гражданский мир и согласие в стране.

Также предложено прописать в документе цели формирования Администрации президента и внести в него возможность лишить неприкосновенности бывшего главу государства.

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