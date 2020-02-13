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Путин поддержал внесение в Конституцию запрета отчуждать территории России

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Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поддержал предложение внести в Конституцию запрет на отчуждение территорий России. Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию России, сообщает «Интерфакс».

«У нас переговоры проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам, но сама по себе идея мне нравится», — заявил российский лидер, комментируя предложение актера Владимира Машкова. При этом участник группы предложил наложить запрет даже на возможность вести переговоры об этом.

Глава государства добавил, что этот вопрос необходимо отдать на рассмотрение юристам. «Попросим их сформулировать это должным образом», — объяснил он.

В ходе той же встречи Путин предложил провести голосование по принятию поправок в будний день, который объявят выходным. По неофициальным данным, в качестве основной даты рассматривают 22 апреля.

Ранее в феврале обсуждалась возможность внесения поправок, закрепляющих понятие «федеральные территории». Речь идет о городах и территориях с прямым подчинением федеральному центру, на которых находятся военные и стратегические объекты, а также заповедники и другие объекты в целом.

Российский лидер анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января, авторы поправок намерены реализовать его к маю либо отказаться в случае отрицательного результата общероссийского голосования. По мнению журналистов и политологов, реформа основного закона может как реально усилить все властные институты России, так и помочь Путину сохранить власть после окончания президентских полномочий в 2024 году.

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