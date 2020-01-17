Названы два возможных сценария транзита власти в России

Действия президента России Владимира Путина открывают путь к нескольким возможным сценариям транзита власти в стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкий к Кремлю источник.

По его словам, согласно первому варианту, Путин может стать председателем Госдумы и вместе с тем возглавит Государственный совет, чье положение, согласно президентскому плану конституционной реформы, будет закреплено в основном законе. Второй сценарий заключается в возможном переходе Путина в Совет безопасности и расширении полномочий этой структуры.

Когда это может произойти, после нынешнего срока Путина во главе государства или до истечения его полномочий в 2024 году, не уточняется.

Материалы по теме Путин предложил изменить Конституцию Каким должен быть главный закон страны по мнению президента

О возможных сценариях транзита власти в России ранее писал «Коммерсантъ». По словам близких к Кремлю источников газеты, после президентства Путин может возглавить правящую партию, а также перейти в Госсовет или Совбез.

15 января Путин в послании Федеральному собранию анонсировал внесение поправок в Конституцию, согласно которым Госдума получит право утверждения кандидатов на должность премьер-министра и на посты в его кабинете, а президент, ныне обладающий этими полномочиями, будет обязан согласиться с решением парламентариев. По мнению Путина, это приведет к тому, что Россия, оставаясь президентской республикой, станет более открытым государством, а парламент будет нести большую ответственность за работу правительства. Политолог Владимир Слатинов в беседе с «Коммерсантом» заметил, что текущая модель политического устройства страны — де-факто так называемая суперпрезидентская республика — делает менее значимыми все прочие властные институты, и объявленная Путиным конституционная реформа, предположительно, поможет сформировать полноценное правительство парламентского большинства.

По данным источника в Совете Федерации, предложенные Путиным поправки в Конституцию планируется принять до 1 мая текущего года. Предполагается, что изменения будут вынесены на всероссийское голосование, но в каком виде оно будет проведено, пока неизвестно. Проработкой конституционной реформы занимается рабочая группа, в которую вошли 75 человек — депутаты, сенаторы, лидеры национально-культурных автономий, представители общественности и бизнеса, деятели культуры и спорта.

Транзитом власти политологи называют гипотетическую реформу политического устройства России и передачу полномочий преемнику Путина на посту президента в 2024 году. Нынешний глава государства неоднократно заявлял, что намерен придерживаться положения Конституции, запрещающего избираться на третий срок подряд.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!