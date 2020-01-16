Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, планируется провести до 1 мая текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации.

По словам собеседника агентства, голосование пройдет в один из выходных дней, в настоящий момент уже разрабатывается формат.

Законопроекты по поправкам в основной закон планируется внести в Госдуму в феврале, уточнил он.

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