Автор Конституции России прокомментировал план Путина по ее изменению

Бывший вице-премьер, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал план президента Владимира Путина по изменению основного закона страны.

Политик обратил внимание на предложение главы государства отменить приоритет международного права над российским конституционным законодательством там, где оно не соответствует основному закону государства. По его словам, эта инициатива заслуживает внимания и обсуждения.

«Я понимаю и поддерживаю президента, но у нас прямо записано, что международные договоры заключаются и ратифицируются федеральными законами. У нас и сейчас международные договоры находятся на третьей сверху полке и, конечно, приоритетом над Конституцией не обладают. Эта задача уже решена», — пояснил он.

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Также Шахрай прокомментировал идею внести в Конституцию поправки в области местного самоуправления, которые, по плану Путина, должны закрепить в основном законе принципы единой системы публичной власти. Проблему разрыва между местным самоуправлением и конституционными гарантиями можно было бы решить принятием соответствующего федерального закона, полагает политик.

В своем послании Федеральному собранию Путин, хотя объявил о планах изменить Конституцию без принятия нового документа, не описал то, как поправки могут быть юридически оформлены, отмечают опрошенные принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газетой «Ведомости» политологи. По словам руководителя фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Дмитрия Бадовского, для урегулирования вопроса о местном самоуправлении «могут быть предложены какие-то решения», тогда как для изменений, например, в области международного и национального права необходим созыв Конституционного собрания (КС), поскольку соответствующие статьи Конституции являются защищенными. Федеральный закон, который определял бы порядок созыва КС, до сих пор не принят, несмотря на шесть попыток сделать это.

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