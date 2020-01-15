Путин создал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, будет образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон страны и утвержден ее состав. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

В частности, сопредседателями группы стали председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» Талия Хабриева.

Кроме того, в состав группы вошли президент национального медицинского исследовательского центра имени А.Н.Бакулева Лео Бокерия, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев. Всего в ней состоит более 70 человек.

15 января, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести голосование перед принятием поправок в основной закон. Он подчеркнул, что Конституция 1993 года еще не исчерпала свой потенциал, однако необходимы некоторые изменения.

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