В Кремле рассказали о сроках и порядке голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подпишет отдельный указ, в котором будут определены сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС в среду, 15 января.
Песков уточнил, что речь идет именно о голосовании, а не о референдуме.
«В данном случае речь не может идти о референдуме и фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования», — пояснил он.
Ранее в среду, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию,
президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести голосование перед принятием поправок в основной закон. Он подчеркнул, что Конституция 1993 года еще не исчерпала свой потенциал, однако необходимы некоторые изменения.
В частности,президент предложил прописать, что МРОТ не может быть меньше минимального прожиточного минимума, а также призвал дать Госдуме больше полномочий.