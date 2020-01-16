Названы возможные сценарии транзита власти в 2024 году

Издание «Коммерсант» со ссылкой на близкие к администрации президента источники назвало возможные сценарии транзита власти в 2024 году.

В частности, к этому времени президент России Владимир Путин может возглавить правящую партию. По мнению источника, это обусловлено тем, что у фракции будет контроль над правительством, а будущий глава государства должен будет с ним считаться.

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Однако это не единственный вариант, отмечает источник. Возможен также и переход Путина в Госсовет или Совет безопасности. «Все будет зависеть от того, как именно будут изменены полномочия, о которых упомянул президент», — заключил он.

15 января Владимир Путин рассказал о возможных изменениях Конституции России. В частности, он предложил отменить приоритет международного права над российским конституционным законодательством там, где оно не соответствует основному закону государства, а также внести поправки в области местного самоуправления. Кроме того, Путин высказал идею закрепить в Конституции роль Госсовета.

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