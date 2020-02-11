Кремль опроверг решение о дополнительном выходном для голосования по Конституции

Дата голосования по поправкам в Конституцию не определена, нет также конкретики относительно буднего или выходного дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, опровергая информацию в СМИ. Его цитирует ТАСС во вторник, 11 февраля.

По его словам, существуют разные точки зрения о целесообразности проведения голосования в будний день и объявления его выходным. Данную возможность обсуждают в рамках рабочей группы, уточнил представитель Кремля.

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Ранее во вторник принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщило, что в качестве основной даты для голосования в Кремле рассматривают 22 апреля. По словам собеседников издания, эту среду сделают выходным днем.

В конце января сенатор Андрей Клишас сообщил, что общероссийское голосование о поправках может состояться 12 апреля. Он уточнил, что эксперты также обсуждают, сколько дней займет голосование — один или два.

Изменения в основной закон были анонсированы президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Тогда же он подчеркнул, что все инициативы будут вынесены на всенародное голосование.

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