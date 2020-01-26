Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

Порядок принятия поправок в Конституцию России будет состоять из двух частей. Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».

«Проект закона о поправке к Конституции состоит из двух блоков. Первый — сущностный, в нем содержатся предложения об изменениях в Конституции. А второй — процедурный, он определяет, в том числе, процедуру голосования, порядок подведения итогов, а также правовые последствия голосования», — отметил Крашенинников.

Он подчеркнул, что второй блок законопроекта вступит в силу только в том случае, если опубликуют первый: так, «поправки к Конституции будут введены или не введены в действие — только по итогам общероссийского голосования».

Кроме того, по словам Крашенинникова, государственно-правовое управление президента при участии председателей профильных комитетов парламента уже подготовило наработки по Конституции, а основная концепция возможных поправок уже была изложена президентом России Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января, в его ходе была предложена идея о необходимости внести поправки в Конституцию. По итогам мероприятия была сформирована рабочая группа для обсуждения инициатив российского лидера, в которую вошли около 70 человек, а правительство России было отправлено в отставку. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что новый кабмин эффективнее справится с задачами, поставленными российским лидером.

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