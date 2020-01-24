Названа дата общественных слушаний по законопроекту о поправках к Конституции

Общественные слушания президентского законопроекта о поправках к Конституции пройдут в Общественной палате (ОП) России 29 января, сообщила секретарь организации, член рабочей группы по подготовке изменений в основной закон Лидия Михеева. Ее цитирует ТАСС.

По ее словам, результаты общественной экспертизы будут представлены рабочей группе.

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20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение парламентариев проект закона, в котором говорится о внесении изменений в 22 статьи Конституции. В настоящий момент документ прошел первое чтение. Второе запланировано на 11 февраля.

Конституционные изменения глава государства анонсировал во время послания Федеральному собранию 15 января. Он заверил, что речи о замене основного закона нет. По его словам, документ 1993 года еще не исчерпал свой потенциал. Кроме того, все инициативы будут вынесены на общественное голосование.

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