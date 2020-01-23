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Госдума одобрила президентский законопроект о поправках в Конституцию

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Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 23 января.

Как рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, во втором чтении документ могут рассмотреть 11 февраля.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламентариев соответствующий проект закона 20 января. Глава государства предлагает внести изменения в 22 статьи основного закона, положения первой и второй глав останутся в неизменном виде.

Конституционные изменения глава государства анонсировал время послания Федеральному собранию 15 января. Он подчеркнул, что речи не идет о замене действующей Конституции. Кроме того, все инициативы будут вынесены на всенародного голосование. В частности, среди возможных изменений — расширение полномочий Госдумы, приоритет российского законодательства над международным правом. Также Путин предложил запретить претендентам на президентский пост иметь гражданство другого государства.

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