СРОЧНО: МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов

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19:24, 7 июля 2026Спорт

Олимпийская чемпионка двумя словами оценила решение МОК о возвращении россиян

Татьяна Навка — о решении МОК по возвращению россиян: Справедливость восторжествовала
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка двумя словами оценила решение Международного олимпийского комитета (МОК) о возвращении россиян. Ее слова приводит ТАСС.

Навка заявила, что справедливость восторжествовала. «Это замечательно, радостная и обнадеживающая новость. Мы очень рады», — подчеркнула она.

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

Также министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев заявил, что России вернули право проводить международные соревнования. При этом МОК подчеркнул, что решение о проведении мероприятий и спортивных соревнований в России, приглашении российских чиновников, а также о разрешении демонстрации российской символики принимается на усмотрение каждой международной федерации.

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