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В Госдуме отреагировали на информацию о самороспуске

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Появившаяся в СМИ информация о подготовке поправки к Конституции, предусматривающей возможность самороспуска Госдумы, не соответствует действительности, заявил глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его цитирует ТАСС в четверг, 23 января.

«Да, я официально опровергаю слухи», — отметил Крашенинников.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил американское агентство Bloomberg в попытке вмешательства во внутренние дела России. Он раскритиковал публикацию, где журналисты говорили о возможности проведения досрочных выборов в парламент.

21 января Крашенинников сообщил, что президентский закон о поправках к Конституции России будет принят в весеннюю сессию.

О поправках в основной закон президент России Владимир Путин объявил во время послания Федеральному собранию 15 января. Все они по инициативе главы государства будут вынесены на всенародное голосование. Планируется внести изменения в 22 статьи Конституции, положения первой и второй глав корректироваться не будут.

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Health officers in full protective gear wait to cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS TPX IMAGES OF THE DAY) - GM1EA1S0YMZ01Китайская зараза
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