В Госдуме отреагировали на информацию о самороспуске

Появившаяся в СМИ информация о подготовке поправки к Конституции, предусматривающей возможность самороспуска Госдумы, не соответствует действительности, заявил глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его цитирует ТАСС в четверг, 23 января.

«Да, я официально опровергаю слухи», — отметил Крашенинников.

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил американское агентство Bloomberg в попытке вмешательства во внутренние дела России. Он раскритиковал публикацию, где журналисты говорили о возможности проведения досрочных выборов в парламент.

21 января Крашенинников сообщил, что президентский закон о поправках к Конституции России будет принят в весеннюю сессию.

О поправках в основной закон президент России Владимир Путин объявил во время послания Федеральному собранию 15 января. Все они по инициативе главы государства будут вынесены на всенародное голосование. Планируется внести изменения в 22 статьи Конституции, положения первой и второй глав корректироваться не будут.

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