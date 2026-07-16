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13:32, 16 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач опровергла популярное заблуждение россиян об арбузах

Врач Селезнева назвала мифом утверждение, что ранние арбузы содержат много нитратов
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bigc Studio / Shutterstock / Fotodom

Многие россияне считают, что первые арбузы, появляющиеся в продаже в июле, опасны, рассказала ассистент кафедры гигиены ИПМ Пироговского университета Мария Селезнева. В разговоре с «Лентой.ру» она опровергла это популярное заблуждение.

Врач заявила, что арбузы, которые появляются на прилавках уже в начале июля, не всегда представляют опасность для здоровья. По ее словам, сегодня существует большое разнообразие сортов, в том числе скороспелых и среднеспелых. Кроме того, значительная часть ранних арбузов поступает из южных регионов России или импортируется из стран с более теплым климатом.

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При соблюдении агротехнических норм и санитарных требований такие арбузы вполне безопасны для здоровья, подчеркнула Селезнева. «Распространенное утверждение, что ранние арбузы обязательно содержат много нитратов, не более чем миф. В норме к моменту полного созревания арбуз перерабатывает это полученное из почвы удобрение в растительный белок, поэтому в спелой мякоти его избытка уже нет. Только в случаях нарушения агротехнологии нитраты способны попасть в организм человека и спровоцировать тяжелое отравление», — пояснила специалистка.

Селезнева добавила, что в России осуществляется строгий контроль за качеством арбузов, поступающих в торговые сети. Врач посоветовала покупать их исключительно в официальных местах продажи, где соблюдаются условия хранения и имеются документы, подтверждающие безопасность товара.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков объяснил, почему из-за окрошки и арбуза могут возникать проблемы с ЖКТ. По его словам, в арбузе и некоторых ингредиентах окрошки содержится много ферментируемой клетчатки, которая может вызвать активное брожение в кишечнике.

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