Названы сроки принятия закона о поправках к Конституции

Президентский закон о поправках к Конституции России будет принят в весеннюю сессию, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его цитирует РИА Новости во вторник, 21 января.

Ранее во вторник сообщалось, что российские государственные структуры должны до 22 января предоставить отзывы и замечания к законопроекту президента Владимира Путина, который он внес на рассмотрение нижней палаты парламента накануне.

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о причинах спешки с принятием конституционных поправок, заявил, что инициативы Путина всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке.

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