Кремль объяснил спешку с принятием поправок к Конституции

Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о причинах спешки с принятием конституционных поправок. Его цитирует РИА Новости во вторник, 21 января.

«В долгий ящик ничего откладываться не будет», — добавил представитель Кремля.

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Он подчеркнул, что работа над принятием поправок к основному закону будет сопровождаться массированным обсуждением и соответствующей информационной кампанией.

Накануне президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции. Согласно тексту документа, предлагается изменить 22 статьи, положения первой и второй глав корректироваться не будут.

Путин анонсировал конституционные изменения во время послания Федеральному собранию 15 января. В частности, глава государства предложил дать нижней палате парламента больше полномочий, отменить приоритет международного права над российским законодательством. Все озвученные президентом инициативы будут вынесены на всенародное голосование, которое, по предварительным данным, может пройти в апреле.

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