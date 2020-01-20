Опубликован текст законопроекта Путина по изменению Конституции

В базе данных Госдумы опубликован пакет документов о поправке к Конституции, внесенный президентом России Владимиром Путиным. В него вошли соответствующий законопроект и пояснительная записка к нему, а также распоряжение главы государства и перечень актов федерального законодательства, которые подлежат признанию утратившими силу при принятии данного законопроекта.
Согласно тексту документа, предлагается изменить 22 статьи основного закона — 71, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 95, 97, 102, 103, 107, 108, 110, 111, 112, 119, 125, 128, 129, 132 и 133.
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