Володин объяснил быстроту появления законопроекта Путина о правке Конституции

Законопроект президента России Владимира Путина о поправке к Конституции был быстро внесен в Госдуму благодаря эффективности рабочей группы по проработке изменений. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Спикера Думы спросили, почему проект закона уже внесен на рассмотрение депутатов, хотя рабочая группа провела всего два заседания. «Когда мы работаем ни шатко ни валко, вы нас критикуете. Но если мы начинаем работать эффективно, и сегодня мы получили законодательные инициативы, уже оформленные как проект закона, мы что, его должны откладывать в архив?» — ответил парламентарий.

«Вы теперь говорите: а зачем вы проснулись и начинаете работать более активно? Скажите, ваша цель какая?» — продолжил Володин.

Президентский законопроект был внесен в Госдуму 20 января. Совет ГД и думский комитет по госстроительству и законодательству рассмотрят его 21 января, тогда же будет определена дата первого чтения. Второе чтение, по словам главы профильного комитета Павла Крашенинникова, может пройти в феврале.

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Проект закона предполагает изменение 22 статей Конституции. Среди предлагаемых изменений — установление минимальной зарплаты не ниже уровня прожиточного минимума, передача Госдуме полномочий по утверждению кандидатур на посты премьер-министра и членов правительства, закрепление в основном законе роли Госсовета и ограничение двумя сроками пребывания одного и того же лица на посту президента. Документом предусматривается его вынесение на общероссийское голосование, которое, по данным источников, может пройти в апреле.

Путин анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января. Российский лидер, в частности, предложил передать Госдуме полномочия по утверждению премьер-министра и членов правительства, закрепить в основном законе роль Государственного совета и ужесточить требования к кандидатам на пост президента. По мнению журналистов и политологов, это может как реально усилить все властные институты России, так и помочь самому Путину сохранить власть после окончания президентских полномочий в 2024 году.

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