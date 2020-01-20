Кремль раскрыл новые детали голосования по поправкам в Конституцию

Форма голосования по предложенным российским лидером поправкам в Конституцию будет оформлена в виде закона или отдельной статьи. Новые детали по инициативе Владимира Путина раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС в понедельник, 20 января.

Представитель Кремля отметил, что де-юре общероссийское голосование по изменениям в Конституцию необязательно, но президент решил свериться с точкой зрения россиян.

Песков также добавил, что пока решений о форме и дате голосования нет.

Ранее в понедельник СМИ со ссылкой на источники в администрации президента сообщили, что всероссийское голосование может пройти в воскресенье, 12 апреля.

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