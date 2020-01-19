Рабочая группа по поправкам в Конституцию разработает систему голосования

Рабочая группа по подготовке изменений в российскую Конституцию сделала первое заявление. С документом ознакомился ТАСС.

Участники рабочей группы пообещали выработать и оформить механизм общероссийского голосования по пакету законодательных инициатив, вынесенных на обсуждение как российским лидером Владимиром Путиным, так и членами группы.

Согласно документу, следующая задача участников — анализ и систематизация поступающих через ее членов предложений в развитие магистральных линий, обозначенных главой государства. Они пообещали не затягивать с внесением на рассмотрение парламента своих предложений.

Также отмечается, что предложения Путина по изменениям в Основной закон находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной Государственно-правовым управлением президента России с сопредседателями рабочей группы.

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17 января глава государства пояснил, что рабочая группа будет обсуждать поправки в Основной закон в рамках глав с третьей по восьмую. «Первая и вторая главы незыблемы», — подчеркнул он, добавив, что это же касается девятой главы, «которая тоже может меняться только с помощью референдума».

Рабочая группа была сформирована российским лидером 15 января. В нее вошли более 70 человек. Сопредседателями группы стали парламентарии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и директор научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» Талия Хабриева

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января. В нем он, в частности, предложил отменить приоритет международного права над российским законодательством там, где оно не соответствует Конституции, а также внести поправки в области местного самоуправления. Кроме того, президент намерен закрепить в Конституции роль Госсовета.

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