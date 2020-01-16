Путин не исключил дополнительные поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин не исключил обсуждение дополнительных поправок в Конституцию, кроме тех, которые были анонсированы во время послания Федеральному собранию 15 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

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По его словам, во время заседания рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию президент заявил, что в рамках работы органа могут быть предложены и другие поправки в основной закон. «Задача рабочей группы — собрать эти предложения, оценить их, предметно обсудить, в том числе с представителями общественности», — сказал сенатор.

Также Клишас отметил, что дата общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет определена после подготовки соответствующего законопроекта.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января. В нем он, в частности, предложил отменить приоритет международного права над российским законодательством там, где оно не соответствует Конституции, а также внести поправки в области местного самоуправления. Кроме того, президент намерен закрепить в Конституции роль Госсовета.

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