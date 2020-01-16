Путин разъяснил суть предложенных изменений в Конституцию

Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию не затрагивают ее фундаментальных основ. Об этом заявил российский лидер, разъясняя суть своего плана, передает ТАСС.
По его словам, для работы над поправками нужны не только профессиональные знания, но и политический и жизненный опыт.
Кроме того, Путин отметил, что у президента России должны сохраняться серьезные полномочия в отстранении тех, кто не справляется со своими обязанностями и в связи с утратой доверия.
Ранее российский лидер также объяснил смысл поправок в Конституцию. По его словам, они нужны для повышения роли гражданского общества и политических партий.
Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января. В нем он, в частности, предложил отменить приоритет международного права над российским законодательством там, где оно не соответствует Конституции, а также внести поправки в области местного самоуправления. Кроме того, президент намерен закрепить в Конституции роль Госсовета.