Путин разъяснил суть предложенных изменений в Конституцию

Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию не затрагивают ее фундаментальных основ. Об этом заявил российский лидер, разъясняя суть своего плана, передает ТАСС.

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По его словам, для работы над поправками нужны не только профессиональные знания, но и политический и жизненный опыт.

Кроме того, Путин отметил, что у президента России должны сохраняться серьезные полномочия в отстранении тех, кто не справляется со своими обязанностями и в связи с утратой доверия.

Ранее российский лидер также объяснил смысл поправок в Конституцию. По его словам, они нужны для повышения роли гражданского общества и политических партий.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января. В нем он, в частности, предложил отменить приоритет международного права над российским законодательством там, где оно не соответствует Конституции, а также внести поправки в области местного самоуправления. Кроме того, президент намерен закрепить в Конституции роль Госсовета.

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