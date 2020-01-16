Порошенко увидел в послании Путина угрозу Украине

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и проект поправок в Конституцию несут прямую угрозу и риски Украине. Об этом заявил бывший президент страны Петр Порошенко в своем Twitter-аккаунте.

По словам Порошенко, в этих условиях он видит необходимость объединения украинской власти и оппозиции, чтобы достойно отвечать на вызовы, с которых начался 2020 год. Бывший украинский лидер заявил, что послание Путина говорит о том, что Россия не собирается заканчивать войну с Украиной. «И второй вывод — Путин собирается оставаться во власти навсегда», — написал Порошенко.

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Бывший президент Украины считает, что в России нет правительства, парламента, а вся власть находится в руках одного человека. «Поэтому отставки или назначения меня совершенно не интересуют и не должны интересовать», — добавил он.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января. В нем он, в частности, предложил отменить приоритет международного права над российским законодательством там, где оно не соответствует Конституции, а также внести поправки в области местного самоуправления. Кроме того, президент намерен закрепить в Конституции роль Госсовета.

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