Мишустин попал на «Миротворец»

Кандидат в премьер-министры России Михаил Мишустин попал в базу украинского сайта «Миротворец», передает портал Obozrevatel.

Сообщение о Мишустине появилось на сайте проекта 15 января — сразу после того, как президент России Владимир Путин выдвинул его кандидатом на пост главы правительства. В «досье» на Мишустина говорится, что он российский оккупант, который покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины и сознательно нарушал ее государственную границу, чтобы «проникнуть» в «захваченный» Крым. В частности, в апреле 2015 года Мишустин, будучи главой Федеральной налоговой службы России, посещал налоговую инспекцию в Ялте.

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15 января правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Это произошло после послания Путина Федеральному собранию, в ходе которого президент предложил конституционную реформу. Медведев займет пост заместителя председателя Совета безопасности России. Мишустин, которому Путин предложил возглавить правительство, 16 января встречается с фракциями в Госдуме.

Сайт «Миротворец» публикует данные о людях, которых авторы ресурса называют сепаратистами или «агентами Кремля». Он не имеет официального статуса, но людям, попавшим на «Миротворец», украинские пограничники могут отказать во въезде в страну. Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывала украинские власти закрыть сайт.

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