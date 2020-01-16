«Единая Россия» поддержала Мишустина

Представители фракции «Единая Россия» поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. Об этом сообщают РИА Новости.

«"За" — единогласно», — сказал источник агентства. Позднее информацию подтвердила советник спикера Госдумы.

Ранее 16 января началась встреча Мишустина с «Единой Россией». Также у него запланирована встреча с представителями партий ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

Ожидается, что глава ФНС Михаил Мишустин станет новым премьер-министром. Эту должность ему предложил президент России Владимир Путин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!