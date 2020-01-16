Мишустин приехал в Госдуму

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин приехал в Государственную думу. Об этом сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале.

Мишустин встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, после этого он пообщается с фракциями.

Ожидается, что Мишустин станет новым премьер-министром. Занять этот пост главе ФНС предложил президент России Владимир Путин. Чиновник согласился, и его кандидатура была внесена на рассмотрение депутатов Госдумы.

Должность стала вакантной после того, как Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. По инициативе Путина он перейдет на должность заместителя председателя Совета безопасности, который возглавляет сам президент.

Медведев сообщил, что решение мотивировано анонсированными президентом изменениями Конституции, которые, в частности, затрагивают порядок формирования кабмина. До формирования нового кабинета он продолжит исполнять свои обязанности.

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