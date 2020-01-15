Бизнес оценил кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Бизнесмены оценили кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Их комментарии опубликовала принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

О хорошем понимании Мишустиным финансовой системы и российского бизнеса заявил председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. По его словам, бизнес-руководители ждут от него на посту премьера выработки четкой программы действий правительства. «Эта программа должна подтолкнуть экономический рост», — отметил Задорнов.

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Вице-президент холдинга «Русский стандарт» Игорь Косарев назвал Мишустина «современным и эффективным человеком». Президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков обратил внимание на прозрачные и понятные условия и организацию процесса работы ФНС.

Директор направления «Новый бизнес» АСИ отметил, что выдвижение главы ФНС на пост премьера указывает на положительную оценку работы Мишустина президентом. «Назначение Мишустина на пост премьера придаст новый импульс работе правительства, а его успехи в ФНС и опыт будут способствовать реализации нацпроектов», — отметил он.

Президент России Владимир Путин предложил Михаилу Мишустину пост премьер-министра во время их встречи 15 января. Должность стала вакантной после того, как Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. По инициативе Путина он перейдет на должность заместителя председателя Совета безопасности, который возглавляет сам президент.

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