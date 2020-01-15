Мишустин после встречи с Путиным приехал в Госдуму

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, которого президент России Владимир Путин предложил назначить на пост премьер-министра, побывал в Госдуме, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, он встретился с членами Совета нижней палаты парламента. «Председатель Госдумы собрал внеочередное заседание Совета Госдумы, оно уже идет, в нем принимают участие руководители всех фракций Госдумы», — сказано в сообщении пресс-службы.

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Ранее Путин провел встречу с Мишустиным, предложив ему пост председателя правительства. Тот согласился, и его кандидатура была внесена на рассмотрение депутатов Госдумы. Фракция «Единой России» в Госдуме призвала максимально оперативно утвердить Мишустина в связи со срочностью поставленных перед правительством задач.

Российский лидер отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым 15 января. Он поблагодарил правительство за работу и поручил исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров. По словам Путина, он удовлетворен достигнутыми результатами.

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