Предложенного Путиным премьер-министра призвали утвердить максимально оперативно

Фракция «Единой России» в Госдуме призвала максимально оперативно утвердить предложенного главой государства Владимиром Путиным премьер-министра. Речь идет о назначении на этот пост главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. Об этом сообщает ТАСС.

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«Необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров», — заявил руководитель парламентского большинства Сергей Неверов. По его словам, это необходимо сделать из-за срочности задач, обозначенных президентом в послании Федеральному собранию. В частности, нужно как можно скорее внести поправки в федеральный бюджет текущего года для начала социальных выплат, направленных на поддержку семей, пояснил Неверов.

В связи с этим в Госдуме пройдет заседание. Оно назначено на четверг, 16 января, в 09:00 про московскому времени. «Тема заседания — кандидатура на должность председателя правительства, предложенная нашим моральным лидером президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — отметил он.

Ранее российский лидер отправил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Он предложил на пост премьер-министра Мишустина, который уже ответил согласием. В ближайшее время депутаты соберутся для утверждения нового главы правительства.

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