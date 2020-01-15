Спикер Госдумы рассказал о встрече с Мишустиным

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным, которого президент России Владимир Путин предложил на должность премьер-министра. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Володина, встреча с Мишустиным длилась чуть больше часа. Он подчеркнул, что состав нового кабинета министров на ней не обсуждался.

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«Во-первых, это прерогатива председателя правительства. Если он захочет обсудить этот вопрос с парламентом, мы, конечно, будем обсуждать. Возможно, это тема будет звучать на встрече с фракциями, возможно, это вопрос, который будет затем отчуждаться в ходе консультаций», — отметил Володин.

Кандидатуру Мишустина в Госдуме представит полпред президента Гарри Минх в четверг, 16 января, добавил спикер.

Должность премьера стала вакантной после того, как Дмитрий Медведев 15 января объявил об отставке правительства. По инициативе Путина он перейдет на должность заместителя председателя Совета безопасности, который возглавляет сам президент.

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