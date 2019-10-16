Бывший СССР
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Стало известно о попытке пойманных в Северодвинске дипломатов США запутать следы
Названа дата визита Эрдогана в Россию
Глава украинского футбола «получил в морду» за скандал на матче с Португалией
Стрелявший в коллег у московского метро полицейский рассказал о случившемся
Изъятое у российских чиновников элитное жилье решили выставить на торги
В Москве заподозрили американских дипломатов в незнании географии
Трамп вспомнил негативный опыт России в Афганистане и признал курдов хуже ИГ
Российские военные вошли в город из «плана Эрдогана»
ГИБДД придумала новый способ измерять скорость машин российских водителей
Новости партнеров

В ООН потребовали от Украины закрыть сайт «Миротворец»

Перейти в «Мою Ленту»

Депутаты Верховной Рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец», заявил заместитель главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро. Об этом сообщают «Украинские новости».

«Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели», — заявил он.

Моро напомнил, что человек, находившийся под судом на Украине по обвинениям, связанным с конфликтом в Донбассе, был убит в Мариуполе после того, как его личные данные опубликовали на «Миротворце».

Украинский сайт «Миротворец» содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем и по открытым источникам и опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы ресурса называют сепаратистами или «агентами Кремля».

Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных. После этого в адрес некоторых из них поступали угрозы. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сайт «Миротворец» незаконный и его надо закрыть, — миссия ООН
В Германии потребовали удалить сайт с врагами Украины «Миротворец»
В России открыли свою версию сайта «Миротворец»
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0115 октября

Пограничные отношения

Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
20:09Сегодня

Украинского премьера уличили в фальсификации докторской степени

19:23Сегодня

Киев не требовал роспуска ДНР и ЛНР на переговорах с ними

18:51Сегодня

Порошенко уклонился от допроса об исчезновении секретной информации

Бывший СССР00:0211 октября

Украинский тупик

Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
18:27Сегодня

Зеленского встретили в Латвии митингующие в костюмах цыплят

17:45Сегодня

Названы причины падения рейтинга Зеленского

17:29Сегодня

Россия и Литва договорились об обмене шпионами

Бывший СССР00:02 9 октября

Колесо Майдана

Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
17:16Сегодня

Белоруссия объявила о готовности к диалогу с НАТО

16:38Сегодня

Киев обвинил Донбасс в принудительной вербовке заключенных

16:34Сегодня

Украинский премьер оправдался за поход на концерт неонацистов

Россия
Путин дважды перебил Мутко и спросил с иркутского губернатора
Паша ЛапушкинСтеклянный мальчик
Девятилетнего Пашу Лапушкина спасет срочная операция. Нужна ваша помощь
Путин внезапно собрал совещание с Шойгу и Чемезовым
«Это самое опасное, что сейчас существует в России»
Как депутаты Госдумы узнали все о наркотиках, закладках и даркнете
Путин ужесточил наказание за торговлю животными из Красной книги
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»
Как убийство 9-летней девочки потрясло Россию: репортаж из охваченного яростью Саратова
Родители обвинили двух воспитательниц из Петербурга в избиении детей
Все материалы
Мир
Трамп вспомнил негативный опыт России в Афганистане и признал курдов хуже ИГ
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
Российские военные вошли в город из «плана Эрдогана»
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
США рассказали о поездке обнаруженных в Северодвинске сотрудников посольства
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
Опубликованы новые доказательства махинаций Трампа с налогами
Все материалы
Бывший СССР
Украинского премьера уличили в фальсификации докторской степени
Пограничные отношения
Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
Киев не требовал роспуска ДНР и ЛНР на переговорах с ними
Украинский тупик
Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
Зеленского встретили в Латвии митингующие в костюмах цыплят
Порошенко уклонился от допроса об исчезновении секретной информации
Колесо Майдана
Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
Все материалы
Экономика
Раздачу еды в России поручили великому князю
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
Трамп предупредил о новой Великой депрессии из-за «клоунов»
Богатыри и граффити — новое слово в банкинге
Промсвязьбанк выбрал стрит-арт для оформления своих офисов
В перекредитовании россиян разглядели опасность
Все материалы
Силовые структуры
Стрелявший в коллег у московского метро полицейский рассказал о случившемся
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
В России повторяется история «пьяного мальчика»: 6-летнего Ваню пытаются сделать виновным
Обнаруженные в Северодвинске сотрудники посольства США притворялись грибниками
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Раскрыта мечта подозреваемого в убийстве россиянки с Audi стать вором в законе
Ксения КаторгинаРоссиянку убили на Урале ради ее автомобиля
Женщину обманом выманили на встречу. В расправе заподозрили цыган и мигрантов
Сотрудников посольства США обнаружили в Северодвинске
Все материалы
Наука и техника
В Антарктиде обнаружили утечку радиации
Подписание договора о ненападении между СССР и Германией. Москва, 23 августа 1939 года«Сталин был уверен в неизбежности войны»
Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую
В джунглях нашли гигантский затерянный город
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
Опровергнуто популярное заблуждение об организме человека
Пинаем дальше
Что творится за кулисами большого футбола: обзор FIFA 20
Рогозин после посещения могилы Леонова заговорил о космических провалах СССР
Все материалы
Спорт
Глава украинского футбола «получил в морду» за скандал на матче с Португалией
Это пять!
Сборная России разгромила Кипр. Черчесов вывел команду на Евро-2020
Бывшему баскетболисту сборной России дали шесть лет тюрьмы за миллионные хищения
Александр Усик (слева) и Чезз УизерспунТанцующий убийца
Усик дебютировал в супертяжелом весе и уничтожил Уизерспуна. Бой за титул будет жарким
Месси получил рекордную «Золотую бутсу» из рук сыновей
Алена Леонова«Перегрузка больше, чем у космонавта»
Фигуристки рискуют стать инвалидами из-за сложных прыжков. Зачем они все равно это делают?
Российская фигуристка случайно приняла допинг и получила дисквалификацию
Все материалы
Культура
Сценарист «Людей в черном» поспорил с девушками о фильме и был признан сексистом
Спектакль «Далеко отсюда» театра LiquidTheatreКак большие
Эти российские театры делают вид, что они современны и независимы. Почему это не так?
Выступавшим в России украинским артистам запретили участие в «Евровидении»
Галактика в опасности
Этот российский фильм 6 лет снимают на бюджетные деньги. Он стоит миллиард и не окупится
Менеджер Rammstein ударил россиянина и попал на видео
Главная новая музыка
Хип-хоп-хулиган из Детройта, нуарные герои «Твин Пикс» и томная Луна
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Все материалы
Интернет и СМИ
Американская газета «переименовала» Киев
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
Британец стал овощем в прямом эфире и расстроил ведущего
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
Симоньян пообещала бывшему замгоссекретаря США приятные впечатления от России
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Лишенные любимой игры геймеры ринулись за порно
Все материалы
Ценности
Парень передарил девушке кольцо своей бывшей и прослыл крохобором
«Принц из сказки, проклятый злой феей»
Коллекция любовниц и миллионы на рабах: роскошная жизнь Леопольда II
Раскрыт тайный комплекс Меган Маркл
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Одежда модели на обложке российского Vogue вывела читателей из себя
«С ним было опасно оставлять любую женщину»
Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
Известные модели поспорили об ужасах модельного бизнеса
Все материалы
Путешествия
Туристы на Porsche доверились навигатору на пути к секретному пляжу и застряли
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Турист упал в море во время съемки фото и умер
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Горящий двигатель самолета в момент взлета попал на видео
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Изобретательная пассажирка нашла способ избежать доплаты за перевес чемодана
Все материалы
Из жизни
Семиклассника обвинили в домогательствах за объятия с учительницей физкультуры
Черная смерть
Этот народ пытаются сжечь в джунглях. Но он не готов исчезнуть с лица земли
Построенное по ошибке здание расстроило местных жителей
«Пиво можно найти даже в кладовке на работе»
История москвича, который перебрался в Германию и не пожалел
Шесть человек годами прятались в подвале и ждали конца света
Двенадцать друзей Дамира
Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
75-летняя женщина родила дочь от 80-летнего мужчины
Все материалы
Забытые концепт-кары: BMW Hurrican
BMW без «ноздрей» и со швейцарским паспортом
Проверяем новый Porsche 911 дорогами Калининграда
Быстро рассматриваем, знакомимся и едем на спорткаре нового поколения
Календарь «Мисс тюнинг-2020»
13 горячих фотографий, которые мы ждали целый год
Из Москвы в Брест на кроссоверах Jeep
Тысяча километров на Джипах в честь тысячелетия Бреста
Китайский Haval начал собирать в России новый кроссовер
Полиция запретила ездить на «золотом» BMW X5 и эвакуировала машину
Европейцы почти перестали покупать автомобили Lada
Все материалы
Дом
Изъятое у российских чиновников элитное жилье решили выставить на торги
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
Фото «убитой» квартиры Лермонтова взволновало россиян
«Это отдельный микромир»
Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
В России нашли новый способ выбивать долги за ЖКХ
«Ужасно! Невозможно провести там и ночь»
Эта страна получила от России миллиарды долларов. Ее улицы все равно превращаются в руины
Жителей аварийных домов захотели переселить в пострадавшую от взрыва многоэтажку
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
В Крыму рассказали о возросшем вдвое урожае
Десятки объектов на Камчатке подключат к интернету
Все материалы