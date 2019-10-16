В ООН потребовали от Украины закрыть сайт «Миротворец»

Депутаты Верховной Рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец», заявил заместитель главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро. Об этом сообщают «Украинские новости».

«Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели», — заявил он.

Моро напомнил, что человек, находившийся под судом на Украине по обвинениям, связанным с конфликтом в Донбассе, был убит в Мариуполе после того, как его личные данные опубликовали на «Миротворце».

Украинский сайт «Миротворец» содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем и по открытым источникам и опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы, и которых авторы ресурса называют сепаратистами или «агентами Кремля».

Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных. После этого в адрес некоторых из них поступали угрозы. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

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