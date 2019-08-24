В Германии потребовали удалить сайт с врагами Украины «Миротворец»

Правительство Германии осуждает существование сайта «Миротворец», на котором публикуют данные «врагов» Украины, и требует от украинских властей принять меры по удалению ресурса. Об этом в субботу, 24 августа, сообщает RT со ссылкой на ответ немецкого правительства на запрос Левой партии (Die Linke).

«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает "Миротворец" и требует от украинского правительства и украинских органов власти предпринять действия по удалению сайта», — цитирует RT текст документа. Там также говорится, что для властей Германии «сайт становился темой для обсуждений всегда, когда появляется повод для этого, в частности, после последних президентских выборов на Украине».

Германия не прекратит финансирование проектов, направленных на продвижение демократии и развитие гражданского общества на Украине. Однако, как отметил один из авторов запроса, немецкий политик Андрей Гунько, федеральное правительство поможет демократии, если потребует от главы МВД Украины Арсена Авакова начать уголовное преследование администраторов сайта. «Мне известно, что украинские госструктуры, к сожалению, по-прежнему активно пользуются сайтом "Миротворец", — сказал он. — Это инструмент запугивания всего украинского народа и страшный пережиток эпохи Порошенко». Гунько напомнил, что ряд немецких граждан, в том числе и он сам, были внесены в базу сайта.

Сайт «Миротворец» размещает личные данные журналистов, артистов, политиков и других публичных персон из разных стран, посещавших Крым и Донбасс в обход украинских властей или сотрудничавших с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Официального статуса ресурс не имеет, но тем не менее внесенным в эту базу лицам украинские пограничники могут отказать во въезде в страну.

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