Ситтель записали во враги Украины вслед за Малаховым

Российская телеведущая Мария Ситтель попала в базу данных украинского портала «Миротворец» вслед за своим коллегой Андреем Малаховым. Ее данные указаны в разделе сайта «Чистилище».

В нем отмечается, что Ситтель приняла сознательное участие в «информационно-пропагандистской провокации России» — телемосте между Москвой и Киевом «Надо поговорить», который организовал телеканал «Россия 1».

«Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Сама ведущая в настоящее время знает о своем попадании в базу «Миротворца». «Наша программа была о том, что мы хотим дружить, а никак не враждовать», — прокомментировала она «Вести.Ru» решение украинского портала.

Ранее в черный список россиян, представляющих «угрозу» национальной безопасности Украины, был внесен ее соведущий Андрей Малахов, которого внесли туда также за участие в телемосте.

Сайт «Миротворец» не имеет официального статуса, но тем не менее внесенным в эту базу лицам украинские пограничники могут отказать во въезде в страну.

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