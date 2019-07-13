Скабеева отреагировала на признание Малахова врагом Украины

Ведущая передачи «60 минут» на «России 1» Ольга Скабеева назвала особой формой шизофрении внесение ее коллеги Андрея Малахова в базу данных украинского портала «Миротворец». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она указала, что телеведущего внесли в список за то, что он провел российскую программу на российском телеканале, во время которой призывал к миру и говорил о дружбе между украинцами и русскими. «Песни всякие показывал. Про вареники с борщом говорил», — уточнила Скабеева.

Журналистка добавила, что украинская сторона просто нашла повод для оправдания своего решения, и предложила внести в базу всех россиян и «больше не мучиться».

Ранее 13 июля стало известно о внесении Малахова в список «Миротворца». На сайте его обвинили в том, что он сознательно принял участие в «информационно-пропагандисткой провокации России». Речь идет о телемосте между Москвой и Киевом «Надо поговорить», который организовал канал «Россия 1».

Скабеева также внесена в базу за «манипулирование общественно значимой информацией» и поездку в Крым.

На сайте «Миротворец» размещается информация о журналистах, артистах, политиках и общественных деятелях, посещавших Крым и Донбасс без оповещения об этом украинских властей или сотрудничавших с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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