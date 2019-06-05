Скабеева объяснила изгнание украинского «негодяя» из студии «России 1»

Ведущая передачи «60 минут» на «России 1» Ольга Скабеева прокомментировала решение выгнать украинского писателя и журналиста Всеволода Непогодина из студии телеканала. В своем Telegram-канале она назвала его негодяем.

По выражению Скабеевой, всему есть предел. «Непогодин, очевидно, потерял связь с реальностью», — добавила она. Ведущая подчеркнула, что гость действительно «в студию программы больше не вхож».

«Негодяям у нас точно не место. Слушать мнение Непогодина впредь считаю неуважительным по отношению и к Донбассу, и к зрителям российского телевидения», — заключила Скабеева.

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Ранее Непогодин посетовал на то, что ведущие не давали ему высказаться, в связи с чем он и выругался в эфире. Он анонсировал возвращение на телеканал в шоу «Кто против?» на том же канале.

Конфликт произошел во время обсуждения обстрела мечети в Донецке. Эксперт выругался в адрес представителя народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики и назвал местных жителей террористами. После этого его прогнали ведущие.

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