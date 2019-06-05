Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1». Видео произошедшего размещено на сайте канала.

Телеведущие и гости программы обсуждали обстрел мечети, который произошел в Донецке во время мусульманского праздника Ураза-байрам. Начальник пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов рассказывал о случившемся с места событий, во время чего Непогодин назвал жителей ДНР террористами.

Ведущий Евгений Попов потребовал от Непогодина покинуть программу, однако тот показал неприличный жест и продолжил выкрикивать оскорбления в адрес жителей ДНР. После этого украинский эксперт ушел из студии.

Соведущая Попова Ольга Скабеева заявила, что Непогодин больше никогда не появится в программе, поскольку он проявил неуважение к жителям Донбасса и зрителям ток-шоу.

В феврале из студии передачи «Кто против?» на «России 1» выгнали украинскую журналистку Янину Соколовскую. Она предположила, что к поджогу Дома профсоюзов в Одессе, в результате которого сгорели заживо 40 человек, могли быть причастны российские спецслужбы.

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